Son Dakika Haberleri: Karim Benzema: beyazda on yıl
Son Dakika Spor Haber

Karim Benzema: beyazda on yıl

6 dakika önce

Karim Benzema 2009'da Real Madrid'e geldi. Santiago Bernabéu'da sunulan Fransız forvet, şimdi 10 yılını Real Madrid oyuncusu olarak kutluyor. Kulüpte on yıl boyunca, fransızlar Los Champions'ta dört Şampiyonlar Ligi, dört Dünya Kulüpleri Kupası, üç Avrupa Süper Kupası, iki LaLiga Kupası, iki Copas del Rey ve iki İspanyol Süper Kupası'nı kazandı.

Karim Benzema 2009'da Real Madrid'e geldi. Santiago Bernabéu'da sunulan Fransız forvet, şimdi 10 yılını Real Madrid oyuncusu olarak kutluyor. Kulüpte on yıl boyunca, fransızlar Los Champions'ta dört Şampiyonlar Ligi, dört Dünya Kulüpleri Kupası, üç Avrupa Süper Kupası, iki LaLiga Kupası, iki Copas del Rey ve iki İspanyol Süper Kupası'nı kazandı.
Karim Benzema: beyazda on yıl
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:05 
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza! Trafik kilitlendi Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i bu akşam İstanbul'a getiriyor Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferinde UEFA detayı UFC tarihinin en hızlı nakavtını yaptı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 16:11:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karim Benzema: beyazda on yıl
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]