Son Dakika Haberleri: Karim Benzema: 'Fransa Milli Takımı kariyerim bittiyse, bırakın başka ülke için oynayayım
Son Dakika Dünya Karim Benzema: 'Fransa Milli Takımı kariyerim bittiyse, bırakın başka ülke için oynayayım - Son Dakika Dünya

Karim Benzema: 'Fransa Milli Takımı kariyerim bittiyse, bırakın başka ülke için oynayayım

6 saat önce

Real Madrid'in Cezayir asıllı Fransız golcüsü Karim Benzema, sosyal medyada paylaştığı mesajla ülke futbol federasyonuna göndermede bulunarak "milli takıma artık çağrılmayacaksa başka bir ülke için oynamaya hazır olduğunu" söyledi.

Karim Benzema: 'Fransa Milli Takımı kariyerim bittiyse, bırakın başka ülke için oynayayım, System.String[]

Real Madrid'in Cezayir asıllı Fransız golcüsü Karim Benzema, sosyal medyada paylaştığı mesajla ülke futbol federasyonuna göndermede bulunarak "milli takıma artık çağrılmayacaksa başka bir ülke için oynamaya hazır olduğunu" söyledi.


Benzema, Real Madrid'de başarılı bir performans çizmesine rağmen 2015 yılından bu yana Fransa Milli Takımı'nda forma şansı bulamıyordu.

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Karim Benzema, Real Madrid, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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