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Karim Benzema: 'Fransa Milli Takımı kariyerim bittiyse, bırakın başka ülke için oynayayım
6 saat önce
Real Madrid'in Cezayir asıllı Fransız golcüsü Karim Benzema, sosyal medyada paylaştığı mesajla ülke futbol federasyonuna göndermede bulunarak "milli takıma artık çağrılmayacaksa başka bir ülke için oynamaya hazır olduğunu" söyledi.
Real Madrid'in Cezayir asıllı Fransız golcüsü Karim Benzema, sosyal medyada paylaştığı mesajla ülke futbol federasyonuna göndermede bulunarak "milli takıma artık çağrılmayacaksa başka bir ülke için oynamaya hazır olduğunu" söyledi.
Benzema, Real Madrid'de başarılı bir performans çizmesine rağmen 2015 yılından bu yana Fransa Milli Takımı'nda forma şansı bulamıyordu.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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