Son Dakika Haberleri: Karın Keyfini Böyle Çıkardılar

Karın Keyfini Böyle Çıkardılar

1 saat önce

Artvin'in Borçka ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan bin 860 rakımlı Camili (Macahel) Zirvesine çıkan vatandaşlar, kızak keyfi yaptı.

Artvin'in Borçka ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan bin 860 rakımlı Camili (Macahel) Zirvesine çıkan vatandaşlar, kızak keyfi yaptı.

Zirve geçidinde etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Bin 860 rakımlı Borçka-Macahel karayolundaki karı fırsat bilen bir grup genç, arazi araçlarıyla çıktıkları karayolunda kamyonetin arkasına iple bağladıkları leğenle ve kızakla düşe kalka kaydı. Kayak keyfine farklı bir bakış açısı getiren vatandaşlar, o anları da cep telefonları ile kaydetti. Zirveye araçları ile buzlu zeminde bin bir güçlükle çıkan kadın-erkek, yaşlı-genç yöre sakinleri ise burada ateş yakıp, horon oynadı, kardan yaptıkları tatlıyı ise bölgede görev yapmakta olan jandarma ekipleri ile birlikte tüketti, yemekler yendi. Kar tünelini yaparak ve içinden süzülen bir başka vatandaş ise, kış şartlarında çektikleri çilenin son bulması ve bölgeye bir tünel yapılması için dua etti. Öte yandan bölgede kar nedeniyle yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, Karagöl'de mahsur kalan öğrencileri paletli kar araçları ile kurtardı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:46 Kaynak: İHA

Artvin, Kar, Borçka, Güncel
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