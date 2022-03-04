Karın ve kasık bölgesindeki uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı - Son Dakika

Van'da karın ve kasık bölgesine gizlediği uyuşturucu maddeyle uçağa binmek isteyen şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Van Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, Van Ferit Melen Havalimanı ilk giriş X-ray noktasında bir şahıs üzerinde arama yapıldı. Aramada, şahsın karın ve kasık bölgelerinde 522 gram eroin ve 517 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi. - VAN