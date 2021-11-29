Karina Deniz Kültürü Merkezi, Dardanel iş birliğiyle kapılarını açıyor - Son Dakika

Dardanel'in katkılarıyla kapılarını açmaya hazırlanan Çanakkale Karina Deniz Kültürü Merkezi, şehrin yeni deneyim ve buluşma noktası olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dardanel, uzun yıllardır varlığını sürdüren ve onlarca farklı medeniyete ev sahipliği yapan Çanakkale'nin ekonomi ve istihdamına yön vermeyi sürdürüyor. Çanakkale'de kurulan tesislerinde Türkiye'yi ton balığıyla tanıştıran ve binlerce kişiye istihdam sağlayan Dardanel'in bölgedeki başarısı bununla da sınırlı değil. Aynı zamanda Çanakkale'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olarak eğitimden sanata, spordan sosyal sorumluluk yatırımlarına, topluma değer katan çalışmalarla da öncü rolünü sürdüren Dardanel'in bu yatırım ve iş birliklerinde en yeni adresi Karina Deniz Kültür Merkezi oldu.

Çanakkale Belediyesi tarafından geliştirilen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile Dardanel iş birliğinde hayata geçmeye hazırlanan kültür merkezi, şehrin yeni buluşma ve deneyim merkezi olmaya da aday durumunda bulunuyor. Çanakkale'nin yanı sıra çevre illerin de sosyal yaşamını renklendirmeye hazırlanan Karina Deniz Kültürü Merkezi'nde Dardanel ayrıca inşa edeceği akvaryumla şehrin doğal su ürünleri çeşitliliğini ve ekosistemini ziyaretçilerle buluşturacak.

"Geleceğimizi şekillendirecek gençlere yatırıma devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, "Çanakkale, markamızın doğduğu ve büyüdüğü yer. Bölgenin en büyük yatırımcıları arasında olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

1984 yılından bu yana bölgede yatırımlarını sürdüren ve adını da şehrin kendisinden alan Dardanel'in Çanakkale'nin toplumsal yaşamına da katkılarının devam edeceğinin altını çizen Önen, "Bu yatırımlarımızı en az ticari başarılarımız kadar önemsiyoruz. Bugüne kadar Çanakkale Dardanel spor başta olmak üzere bölgede birçok farklı alanda topluma dokunan ve fayda sağlayan işlere imza attık. Çanakkale'nin toplumsal yaşamını etkilemeye ve deniz kültürü konusunda bilinçlendirmeye yönelik bölgeye katma değer sağlamaya hazırlanan Karina Deniz Kültürü Merkezi için yaptığımız iş birliği de bu vizyonun bir sonucu." açıklamasında bulundu.

Önen, belediye tarafından hayata geçirilen bu merkezin destekçileri arasında yer almanın kendileri için öncelikle doğdukları ve büyüdükleri bu topraklara bir gönül borcu olduğunu vurgulayarak, "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile birlikte yola çıktığımız değerli projemizle bu merkezin geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımız ve gençlerimizin eğitim, öğretim deneyimine de katkı sunacağını öngörüyoruz. Onlar için attığımız her adım bizi mutlu ediyor; yatırımlarımız da bu vizyonda devam edecek. Böylesine değerli bir projeyi hayata geçirme şansı elde ettiğimiz Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne sizler aracılığıyla bir kez daha teşekkürlerimi sunarım." ifadelerine yer verdi.

Çanakkale Deniz Kültürü Merkezi

Açıklamada yer alan detaylara göre, çocuk ve gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan kültür merkezinde birbirinden farklı deneyimleme alanları bulunuyor. Kapalı ve açık alanlarda yer alan akvaryumlar, alg üniteleri, VR teknoloji bölümü, denizcilik bölümü, sergi ve koleksiyon bölümleri, bu alanlar arasında yer alıyor. Çanakkale ile özdeşleşen sualtı ve rüzgar sporları, sportif balıkçılık atölyelerinin yanı sıra katılımcılar, oyun aktiviteleri ve deniz temalı oyun parkı gibi alanlarda da keyifli vakitler geçirirken, Piri Reis haritası ve bilgilendirme panoları eşliğinde Çanakkale'ye dair ne varsa hepsini öğrenebilecekler.