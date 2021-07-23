Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada - Son Dakika

İstanbul Taksim'de geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde bir markete giren Nazlı İrem K. alışveriş yapmak istedi.

TACİZİ GÖREN KADININ EŞİ YUMRUKLARLA SALDIRDI

O esnada genç kadının arkasından yaklaşan İsrail uyruklu ABD Elkarem K., kadına elle tacizde bulundu. Bunu gören kadının eşi, şahsı yumruklarla dövdü.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Ortalığın bir anda karıştığı kavgada şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Taciz ve darp anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyete götürülen şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.