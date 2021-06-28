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Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü - Son Dakika

Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü

28.06.2021 10:02

Konya'da eşinin başkasıyla ilişkisi olduğunu ve eve erken döndüğü bir gün eşiyle sevgilisini evde bastığını ileri süren Suriyeli şahıs, karısının ilişki yaşadığı genci boş bir araziye kadar kovalayarak bıçakladı ve öldürdü. Suriye'ye kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan şahıs adliyeye götürüldüğü esnada ise gazetecilere olayla ilgili "İçim rahatladı" ifadelerini kullandı.

Dün saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arazide bir kişinin ölü olarak yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri, boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan şahsın Abdullah Mansur El Kaddas (24) olduğunu belirledi.

EŞİNİN BAŞKASIYLA FOTOĞRAFLARINI BULMUŞ

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olayın şüphelisinin Kusay El Yasin (28) olduğunu ve öldürdüğü Abdullah Mansur El Kaddas'ın telefonunda eşinin fotoğraflarını ve mesajlaşmalarını yakaladıktan sonra Kaddas ve eşini yüzleştirdiği öğrenildi.

Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayıp öldürdü

ARAZİYE KADAR KOVALAYIP ÖLDÜRMÜŞ

Ardından çıkan tartışmada, Yasin'in Kaddas'ı kovalayarak arazide öldürdüğü belirlendi. Eşi, yengesi ve yengesinin çocuğunu da alarak Suriye'ye gitmeye çalıştığı öğrenilen şüpheli Kusay El Yasin, Hatay Reyhanlı yolunda Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından otomobili durdurularak yakalandı.

"EŞİMDEN ZATEN ŞÜPHELENİYORDUM"

Konya'ya getirilerek Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan şahıs emniyetteki ifadesinde, "Eşimden zaten şüpheleniyordum. Olay günü eve biraz erken gidince ikisini de evde bastım. Bıçakla kovaladıktan sonra arazide yakalayıp öldürdüm" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilere, "İçim rahatladı" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü

Hisarcık, Suriye, Konya, İçim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü - Son Dakika


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