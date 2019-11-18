Son Dakika Haberleri: Karius'tan Beşiktaş'ın kadın ve altyapı takımına ziyaret
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Karius'tan Beşiktaş'ın kadın ve altyapı takımına ziyaret

6 saat önce

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, siyah-beyazlı kulübün kadın futbol takımı ve altyapı takımını ziyaret etti.

Karius'tan Beşiktaş'ın kadın ve altyapı takımına ziyaret, System.String[]

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, siyah-beyazlı kulübün kadın futbol takımı ve altyapı takımını ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Karius'un, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde teknik ekip ve sporcular ile bir araya geldiği bildirildi.

Karius'un, kadın futbol takımı ile akademi takımlarının kalecilerine deneyimlerini aktardığı ve kaleci antrenörleri ile görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Beşiktaş, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:08 Kaynak: AA
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