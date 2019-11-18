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Karius'tan Beşiktaş'ın kadın ve altyapı takımına ziyaret
6 saat önce
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, siyah-beyazlı kulübün kadın futbol takımı ve altyapı takımını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:08 Kaynak: AA
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, siyah-beyazlı kulübün kadın futbol takımı ve altyapı takımını ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Karius'un, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde teknik ekip ve sporcular ile bir araya geldiği bildirildi.
Karius'un, kadın futbol takımı ile akademi takımlarının kalecilerine deneyimlerini aktardığı ve kaleci antrenörleri ile görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
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