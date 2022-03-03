Kariyer fuarına kurulan mahkeme salonunda duruşma deneyimi - Son Dakika
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Kariyer fuarına kurulan mahkeme salonunda duruşma deneyimi

03.03.2022 14:56

SAMSUN'da açılan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (OKAF) hukuk fakültesi okumak isteyen öğrenciler için mahkeme salonu kuruldu.

SAMSUN'da açılan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (OKAF) hukuk fakültesi okumak isteyen öğrenciler için mahkeme salonu kuruldu. Cübbe giyerek hakim, savcı, avukat ve katip rolüne bürünen öğrenciler, duruşma deneyimi yaşadı.

Samsun'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) koordinasyonunda, Amasya, Tokat, Çorum, Sinop ve Ordu illerinin üniversitelerinin katılımıyla gerçekleşen her meslek grubundan temsilcilerin stantların bulunduğu Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF) açıldı. Meslekler hakkında detaylı bilgi alma, firmaları tanıma, girişimcilik, kendi işini kurma gibi konularda bilgilenmesini sağlayarak öğrencilerin kariyer planlarına yön vermesine yardımcı olması amaçlanan fuar ilgi gördü.

Fuarda, Adalet Bakanlığı'nca mahkeme salonu ortamı oluşturularak hukuk fakültesinde öğrenim görmek isteyen öğrencilere deneyim fırsatı sunuldu. Cübbe giyen öğrenciler hakim, savcı ve avukat rolünü aldı. Sanık kürsüsü kurulan alana ise temsili bir kişi geçerek yargılaması yapıldı. Sanık hakkında hapis kararı açıklanan salonda öğrenciler duruşma deneyimi yaşadı. 'YOĞUN İLGİ BİZLERİ UMUTLANDIRDI'Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Böyle bir fuara ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Üniversitedeki tüm birimlerin yoğun ilgi göstermiş olması bizleri gelecek adına umutlandırdı. Bu fuarı her yıl devam ettirmeyi planlıyoruz. Asıl önemsediğimiz nokta burada yılda bir yapılması değil, bu ayın sonrasında kariyer merkezleri üzerinden öğrencilerimizin yönlendirilmesine devam edeceğiz. Üniversite içerisinde kariyer buluşmalarını, daha dar bir çerçevede sektör temsilcileri ile öğrencilerimizi buluşturmak istiyoruz. Nitelikli staj ile beraber nitelikli istihdam ve bu da eğitime geri döndüğünde bütüncül bir yapı sağlayacak. Bu konuda son derece ümitliyiz" diye konuştu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat da fuarın hem içerik hem de kapasite olarak oldukça güzel olduğunu ifade etti. Adalet Bakanlığı standında kurulan mahkeme salonunda hakimlik deneyimi yaşayan lise öğrencisi Büşra Yıldız ise, "Benim için güzel bir tecrübe oldu. Daha önce böyle bir ortamda bulunmadım. Bu ortamı yaşamak ve kendimi bir 10 yıl sonrasının hakimi olarak görmek gayet güzel hissettirdi" ifadelerini kullandı.

İlayda Zayıf da birçok meslek grubu hakkında bilgi edindiğini ve bu anlamda fuarın kendisi adına çok faydalı olduğunu söyledi.


Kariyer fuarına kurulan mahkeme salonunda duruşma deneyimi
Kariyer fuarına kurulan mahkeme salonunda duruşma deneyimi
Kariyer fuarına kurulan mahkeme salonunda duruşma deneyimi
Kariyer fuarına kurulan mahkeme salonunda duruşma deneyimi
Kariyer fuarına kurulan mahkeme salonunda duruşma deneyimi
Kariyer fuarına kurulan mahkeme salonunda duruşma deneyimi
Kariyer fuarına kurulan mahkeme salonunda duruşma deneyimi
Kariyer fuarına kurulan mahkeme salonunda duruşma deneyimi
Kariyer fuarına kurulan mahkeme salonunda duruşma deneyimi
Kariyer fuarına kurulan mahkeme salonunda duruşma deneyimi
Kariyer fuarına kurulan mahkeme salonunda duruşma deneyimi
Kariyer fuarına kurulan mahkeme salonunda duruşma deneyimi
Kariyer fuarına kurulan mahkeme salonunda duruşma deneyimi
Kariyer fuarına kurulan mahkeme salonunda duruşma deneyimi
Kariyer fuarına kurulan mahkeme salonunda duruşma deneyimi
Kariyer fuarına kurulan mahkeme salonunda duruşma deneyimi
Kariyer fuarına kurulan mahkeme salonunda duruşma deneyimi
Kariyer fuarına kurulan mahkeme salonunda duruşma deneyimi
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Karadeniz, Mahkeme, Samsun, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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