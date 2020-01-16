Karla kaplı dağlarda PKK'ya dondurucu darbe - Son Dakika
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Karla kaplı dağlarda PKK'ya dondurucu darbe

6 saat önce

Van'da terör örgütü PKK'nın kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla sürdürülen operasyonda jandarma ekipleri, kar kalınlığının bir metreyi geçtiği ve hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü dağlarda teröristlerin izini sürüyor.

Karla kaplı dağlarda PKK'ya dondurucu darbe, System.String[]

Van'da terör örgütü PKK'nın kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla sürdürülen operasyonda jandarma ekipleri, kar kalınlığının bir metreyi geçtiği ve hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü dağlarda teröristlerin izini sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı, bölgede terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, sığınak ve barınaklarının imhası amacıyla "Şehit Jandarma Er Erdal Kundak Operasyonu"nu başlattı.

Van, Hakkari ve Şırnak üçgenindeki Çalyan Yaylası'nda İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in yönettiği operasyona komando ve jandarma özel harekattan oluşan 200 kişilik 14 tim katılıyor.

Çetin kış şartlarında hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede helikopter ve insansız hava araçlarının da destek verdiği operasyonda, 7 farklı noktada teröristlerce kullanıldığı belirlenen mağara ve barınaklar tespit ediliyor.

Operasyon esnasında jandarma timleri, Çaylan Yaylası'nda terör örgütü PKK/KCK'nın kullandığı 50 metre genişliğinde ve 50 metre uzunluğunda sığınak tespit etti. Sığınakta 8 el yapımı patlatıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Operasyonda ayrıca terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

Jandarma, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:34 Kaynak: AA
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