Karla Mücadele Ekipleri Hayat Kurtardı
Karla Mücadele Ekipleri Hayat Kurtardı

Karla Mücadele Ekipleri Hayat Kurtardı
21.01.2026 20:38
Sivas'ta rahatsızlanan bir vatandaş, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Sivas'ın Karalar köyünde rahatsızlanan 58 yaşındaki vatandaş, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Sivas merkeze bağlı Karalar Köyü'nde rahatsızlanan 58 yaşındaki bir vatandaş için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunun kapanması üzerine durum Sivas İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerine bildirildi. Ekipler, zaman kaybetmeden bölgeye sevk edilerek yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Zorlu kış şartlarına rağmen aralıksız sürdürülen çalışmalar sonucunda köy yolu kısa sürede açıldı. Yolun açılmasıyla birlikte 112 Acil Sağlık ekipleri hastaya ulaştı ve gerekli ilk müdahalenin ardından hasta, hastaneye sevk edildi.

Sivas İl Özel İdaresi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise vatandaşların can ve yol güvenliği için özellikle kış aylarında 7 gün 24 saat görev başında olduklarını belirterek, "Bir yol açmanın bazen bir hayata umut olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Sivas

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
