Karla mücadele için 230 personel görev başında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karla mücadele için 230 personel görev başında - Son Dakika

Karla mücadele için 230 personel görev başında

6 saat önce

Başakşehir Belediyesi, kış şartlarıyla mücadele kapsamında hazırlıklarını tamamlandı.

Karla mücadele için 230 personel görev başında, System.String[]

Başakşehir Belediyesi, kış şartlarıyla mücadele kapsamında hazırlıklarını tamamlandı. Çalışmaların 230 personel ve 82 araçla 24 saat esasına göre yürütüldüğünü belirten eden Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, hazırlıkları drone ile havadan kontrol etti. Kartoğlu, "Arkadaşlarımız Başakşehirliler için 24 saat, var güçleriyle çalışacaklar" dedi.

Başakşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kış şartları ve karla mücadele kapsamında ilçe genelinde göreve hazırlık yaptı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu yanındaki alanda 230 personel, görevli oldukları 82 araçla tam kadro hazır bulundu.

BAŞKAN KARTOĞLU HAZIRLIKLARI DRONE İLE İZLEDİ

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, alana gelmeden önce drone kullanarak alandaki hazırlık çalışmalarını havadan izledi. Kartoğlu, daha sonra ekiplerin araçlarıyla hazır bulunduğu alana geldi.

Burada açıklama yapan Başkan Kartoğlu, "Kış hazırlıkları için görevlendirilen araçların hazır bulunduğu alana geldik. Arkadaşlarımızdan raporları aldık. 24 saat esasına dayalı güzel bir çalışma modeli hazırlamışlar. Başakşehirliler için 24 saat, var güçleriyle çalışacaklar. Mevsim şartlarına dayalı yaşanan olumsuzlukları belediyemizin 444 06 69 numaralı telefonuna bildirebilirsiniz" diye konuştu.

VATANDAŞLARA İKİ ÖNEMLİ HATIRLATMA

Vatandaşlara kış mevsimi için iki önemli hatırlatmada da bulunan Başkan Kartoğlu, "Sizden iki ricamız var. Biri, yola çıktığımızda kış lastiklerimizi takmayı lütfen unutmayalım ama daha önemlisi araçlarımızı çalıştırmadan önce mutlaka minik dostlarımız için kaputlarımıza vuralım. Ondan sonra araçlarımızı çalıştıralım." dedi.


Başakşehir Belediyesi, Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından "iğne kör etti" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Dumandan etkilenen 12 kişiden 3'ünün durumu ağır Görüntüler infial yarattı! Belediye aracıyla köpeği ezdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 00:19:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karla mücadele için 230 personel görev başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]