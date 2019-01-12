Karla Mücadelede Çığır Açacak Formül Geliştirdi

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Suriye Konusunda Türkiye ile Askeri Görüşmeler Devam Edecek

Borsada Bu Hafta En Çok Kazandıran Hisse Senedi Ford Otosan Oldu