KARLIOVA'DA DAĞLARDAKİ KAR ERİDİ, ÇARŞI VE SOKAKLARI SU BASTI - Son Dakika
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KARLIOVA'DA DAĞLARDAKİ KAR ERİDİ, ÇARŞI VE SOKAKLARI SU BASTI

10.04.2022 16:24
KARLIOVA'DA DAĞLARDAKİ KAR ERİDİ, ÇARŞI VE SOKAKLARI SU BASTI

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde dağ ve tepelerde eriyen karlar nedeniyle, çarşı merkezi ve bazı sokakları su altında kaldı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde dağ ve tepelerde eriyen karlar nedeniyle, çarşı merkezi ve bazı sokakları su altında kaldı.

Karlıova ilçesinde eriyen kar nedeniyle çarşı merkezi ve Turgut Özal Mahallesi'nin bazı sokaklarını su bastı. Bazı yollarda çökmeye neden olan kar suyu küçük göletler oluştururken, çarşı merkezindeki bazı iş yerlerinde su nedeniyle hafif çapta zarar meydana geldi. Esnaf iş yerlerinde biriken suyu kendi imkanlarıyla atarken, belediye ekipleri de çözümü dağ ve tepelerden gelen kar suyunun yönünü değiştirip, kanalizasyonlara vermekte buldu.

Karlıova'da karın ilk defa bu kadar hızlı erdiğini ifade eden belediye görevlisi Metin Bingöl, "Havaların ısınmasıyla karda hızlı bir erime oldu ve taşkın su çarşı merkezini bastı. Belediye olarak vatandaşlarımızın zarar görmemesi için çalışıyoruz ve suyun yönünü değiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

KARLIOVA'DA DAĞLARDAKİ KAR ERİDİ, ÇARŞI VE SOKAKLARI SU BASTI
KARLIOVA'DA DAĞLARDAKİ KAR ERİDİ, ÇARŞI VE SOKAKLARI SU BASTI
KARLIOVA'DA DAĞLARDAKİ KAR ERİDİ, ÇARŞI VE SOKAKLARI SU BASTI
KARLIOVA'DA DAĞLARDAKİ KAR ERİDİ, ÇARŞI VE SOKAKLARI SU BASTI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARLIOVA'DA DAĞLARDAKİ KAR ERİDİ, ÇARŞI VE SOKAKLARI SU BASTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARLIOVA'DA DAĞLARDAKİ KAR ERİDİ, ÇARŞI VE SOKAKLARI SU BASTI - Son Dakika
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