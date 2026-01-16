Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucu kapanan yerleşim yerlerinin yolu ulaşıma açılıyor.
İlçede devam eden kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı ilçede tüm köy yolları ulaşıma kapandı.
İlçe Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışma sonucu tüm köy yolları ulaşıma açıldı.
Ekipler mezralarda da çalışma yürütüyor.
Son Dakika › Güncel › Karlıova'da Kar Yolları Açılıyor - Son Dakika
