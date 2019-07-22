Karlıova'da kene ısıran 5 kişiden birinde KKKA şüphesi

BİNGÖL'ün Karlova ilçesinde, bir hafta içinde kene ısıran 5 kişiden 1'i Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

BİNGÖL'ün Karlova ilçesinde, bir hafta içinde kene ısıran 5 kişiden 1'i Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Karlıova ilçesine bağlı Sudurağı köyünde geçen hafta İsmail Genç (9), Ahmet Cebba (52), Uğur Cebba (20), Yunus Kaldık (19) ve Zülküf Bek'i (55) kene ısırdı. Dördü götürüldükleri hastanede kenenin çıkarılmasının ardından evlerine gönderildi. Zülküf Bek ise Kırım Kongo Kanamalı Ateşi(KKKA) şüphesiyle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sudurağı Köyü Muhtarı Sıddık Kaya, "Bir hafta içerisinde köyümüzde 5 kişiyi kene ısırdı. Dördü keneler alındıktan sonra taburcu oldu. Birinin tedavisi ise sürüyor. Köyde kenelerden dolayı aileler çocuklarını dışarı bırakamıyor. Yetişkinler de mecbur olmadıkça dışarı çıkamıyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne başvurduk. Önümüzdeki günlerde köye gelip inceleme yapacaklarını bildirdiler" dedi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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