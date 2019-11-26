'Karlov' dosyasında dönemin TRT çalışanlarına 'FETÖ üyeliği'nden dava (2)- Yeniden

Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine

Haberi girişte yer alan 'TRT Merkez Haber Müdürü' ibaresini çıkararak yeniden servis ediyoruz.

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(YENİDEN)

FETÖ/PDY'nin Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a yönelik suikast soruşturmasında; cinayetin TRT ana haber bülteninde yayınlanmasını sağlayarak, örgüt adına propaganda yaptıkları iddiasıyla dönemin haber koordinatörü, merkez haberler sorumlusu, 2 muhabir ve 2 montajcı toplam 6 kişi hakkında dava açıldı.

Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın hazırladığı 143 sayfalık iddianamede sanıklara, 'örgüt üyeliği' ile 'örgüte yardım ve yataklık' suçlaması yapıldı. Savcı Akıncı, Karlov'un vurulma anının resim sergisine gönderilen 3G kamera ile çekilip, yurt dışına servis edilmesi ve TRT ana haber bülteninde yayınlanmasının, FETÖ/PDY'nin planlı propaganda eylemi olduğu iddiasında bulundu.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinde medyanın hayati rol oynadığı belirtilen iddianamede, terörist silahlı saldırı eylemi sonucu Karlov'un vurulma anının, TRT'nin 3G sistemi üzerinden kayıt alan TRT'nin görüntü havuzuna atılması daha sonra da TRT ana haber bülteninde yayınlanmasının bu kapsamda değerlendirildiği kaydedildi. İddianamede FETÖ'nün, Karlov suikastının kameralar önünde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilerek, Rus büyükelçinin kamera önünde konuşmasının beklenmesi, bu ana kadar eylemin gerçekleştirilmemesi ile suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş 'a talimat veren örgütün, eylemin herkes tarafından bilinebilir olmasını ve mümkün olduğu kadar geniş çevrelere yayılmasını istediği belirtildi. İddianamede, "Büyükelçi Andrey Karlov'un özellikle kameralar önünde hayatını kaybetmesini planlandıkları belirlenmiştir" denildi.

'SERGİYE 3G GÖNDERİLMESİNİN ÖRNEĞİ YOK'

TRT'de daha önce herhangi bir büyükelçiliğin kültürel etkinliğinin 3G sistemi ile izlenmesi yönünde örneğin olmadığı belirtilen iddianamede, kurum içinde daha önce benzer uygulamanın olmadığının da tespit edildiği belirtildi. Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Karlov'un basın sorumlusu aracılığıyla gündeme ilişkin açıklama yapmayacağı yönünde beyanda bulunmasına rağmen olayın 25 dakika öncesinden başlamak üzere 3G sisteminin açıldığı ve olay yerinden canlı görüntü alınarak, kuruma intikal ettirilmeye başlandığının belirlendiği anlatıldı. Rus Büyükelçi Karlov'un katıldığı sergi ile ilgili olarak olay öncesinden, olay yerinden TRT haber saat 19.00 bültenine canlı bağlantı yapılmasının planlandığı belirtildi.

'SUİKASTIN TRT'DEN CANLI YAYINDA VERİLMESİ İSTENDİ'

İddianamede, FETÖ'nün Karlov suikastını canlı yayında ana haberde kamuoyuna göstermeyi planladığı anlatılarak, "Büyükelçi Karlov'un belirlenen saatte konuşmasına başlaması ve TRT haber kanalının saat 19.00 haber bülteninde planlandığı şekliyle olay yerinden canlı bağlantı yapması durumunda terörist Altıntaş'ın eylemini TRT Ana Haber bülteni canlı yayını esnasında gerçekleştireceği, atmış olduğu sloganların bu şekilde TRT Haber 19.00 bülteni aracılığıyla kamuoyuna duyurulacağı, olayın bu şekilde canlı ve anlık olarak yansıtılacağı tespit edildi" denildi.

'RUS BÜYÜKELÇİ VURULMA ANI' DİYE ERİŞİME AÇILMIŞ

İddianamede suikastın açıkça terör eylemi olduğunun belli olmasına, görüntülerin TRT kurumunun bağlı olduğu yayın ilke ve esaslarına aykırı olmasına rağmen montajlatılması ve denetim kademelerini içermeyen yüzlerce kişinin ulaşabildiği denetimsiz ortam olan 'ISOFT' sistemine yayınlanmaya hazır, anlaşılır başlıklarla kaydedildiği belirtildi.

ERHAN ÇELİK'E KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI

Savcı Adem Akıncı, iddianameye ek takipsizlik kararı ile dönemin TRT Ana Haber Sorumlusu Erhan Çelik hakkında takipsizlik kararı verdi. Çelik ve ekibinde yer alan dönemin TRT Haber çalışanları hakkında 'örgüt üyeliği' suçlamasına ilişkin kovuşturmaya yer olmadığı kararı alındı.

ŞÜPHELİ TRT MUHABİRİNİN EŞİ 'ANKESÖR' SORUŞTURMASINDAN ÇIKTI

İddianamede şüpheli TRT çalışanlarıyla ilgili tespitlere de yer verildi. Dönemin TRT muhabiri olan şüphelinin eşinin, 'ankesörlü telefon' soruşturmasının da şüphelileri arasında olduğu bildirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli asker olan şüphelinin, adli kontrolle tutuksuz yargılandığı belirtildi. Karlov'un vurulma anının görüntülerinin montajını yaparak, klip haline getiren ve ana haber bülteni için hazırlayan montajcının ise sözleşmeli olarak 2015 yılında TRT'ye girdiği öğrenildi. Montajcının, daha önce, faaliyetleri durdurulan Bugün TV ve Koza Prodüksiyon'da çalıştığı belirlendi.

Hilal ÖZTÜRK/ANKARA,