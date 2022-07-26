Karma Komisyon kararı TBMM Genel Kurulu'na sunulacak ve burada yapılacak oylama sonucunda Aydeniz'in dokunulmazlığı ile ilgili nihai karar verilmiş olacak.

Kaynak: ANKA

Salihe Aydeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karma Komisyon, Salihe Aydeniz'in Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Karar Verdi - Son Dakika

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