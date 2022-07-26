Karma Komisyon, Salihe Aydeniz'in Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Karar Verdi - Son Dakika
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Karma Komisyon, Salihe Aydeniz'in Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Karar Verdi

26.07.2022 23:55
Karma Komisyon, Salihe Aydeniz'in Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Karar Verdi

TBMM Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu, DBP Eş Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması kararı verdi. Son söz TBMM Genel Kurulu'nda söylenecek.

TBMM Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu, DBP Eş Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması kararı verdi. Son söz TBMM Genel Kurulu'nda söylenecek.

TBMM Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu, bugün 11.00'de DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz'in dokunulmazlık dosyalarını görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının salondan çıkarılması üzerine tartışmayla başlayan görüşmeler, 12 saat sürdü.

Salihe Aydeniz'in katılmadığı görüşmelerde, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, Milletvekilli Tülay Hatimoğulları Oluç, Züleyha Gülüm, Erdal Aydemir, Hüseyin Kaçmaz, Mehmet Rüştü Tiryaki savunma yaptı. Savunmalar sonucu Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına oyçokluğuyla karar verildi.

Komisyonda, AKP, MHP ve İYİ Parti dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanırken CHP ve HDP ret oyu verdi.

Karma Komisyon kararı TBMM Genel Kurulu'na sunulacak ve burada yapılacak oylama sonucunda Aydeniz'in dokunulmazlığı ile ilgili nihai karar verilmiş olacak.

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DBP'li vekil Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar TBMM Karma Komisyonu'nda onaylandı! DBP'li vekil Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar TBMM Karma Komisyonu'nda onaylandı! TBMM Karma Komisyonu, DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı TBMM Karma Komisyonu, DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı
Kaynak: ANKA

Salihe Aydeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karma Komisyon, Salihe Aydeniz'in Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Karar Verdi - Son Dakika

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