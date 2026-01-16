Karne almaya giderken kaza yaptı! 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika
Karne almaya giderken kaza yaptı! 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Karne almaya giderken kaza yaptı! 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
16.01.2026 19:29  Güncelleme: 20:44
Karne almaya giderken kaza yaptı! 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
Antalya'da okulun son günü karne almaya gitmek için yola çıkan 2 lise öğrencisinin seyir halinde olduğu motosiklet, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, öğrencilerden 16 yaşındaki Hasan Demir hayatını kaybetti.

Antalya'da okulun son günü karne almaya gitmek için yola çıkan 2 lise öğrencisinin seyir halinde olduğu motosiklet, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, öğrencilerden Hasan Demir (16) hayatını kaybederken, arkadaşı Oğuzhan Yiğit S. (15) ise yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Şehit Ali Daniyar Caddesi'nde meydana geldi. Lise öğrencileri Hasan Demir ve Oğuzhan Yiğit S., karne almaya gitmek için motosiklet ile yola çıktı.

KARNE ALMAYA GİDEN ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen motosiklet, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada devrilen motosiklet, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan iki lise öğrencisinden durumu ağır olan Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazadan yaralı kurtulan Oğuzhan Yiğit S.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Hasan Demir, Motosiklet, Antalya, Güncel, Karne, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karne almaya giderken kaza yaptı! 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Karne almaya giderken kaza yaptı! 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika
