Son Dakika Haberleri: Karne Hediyeleri "5 Yıldızlı Tatil" Olacak

Karne Hediyeleri "5 Yıldızlı Tatil" Olacak

13 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında, kentte 790 okul birincisi, karne hediyesi olarak yakınlarıyla 5 yıldızlı otellerde tatil keyfi yaşayacak.

Karne Hediyeleri
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında, kentte 790 okul birincisi, karne hediyesi olarak yakınlarıyla 5 yıldızlı otellerde tatil keyfi yaşayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in hayata geçirdiği, "Başarılı Öğrenciye Tatil İyi Gelecek" projesi çerçevesinde, okulunu birincilikle bitiren öğrenciler tatille ödüllendirilecek.

Proje kapsamında, Antalya'da 790 ortaokul ve lise birincisi, bin 580 yakınıyla 5 yıldızlı otellerde 3 gün tatil yapacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin desteğiyle 5 yıldır yürütülen proje çerçevesinde, şu ana kadar 12 bin 85 kişi tatil yaptı.

Proje, öğrencileri başarıya motive etmek ve onların çalışma azimlerini artırmak amacıyla hayata geçiriliyor.

Türel, yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk olan projenin beşincisini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bunun, öğrenciler için anlamlı bir karne hediyesi olduğuna değinen Türel, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin bundan sonraki eğitim yaşamlarına daha moralli devam etmelerine imkan sağlıyoruz. Bu sömestir tatilinde de Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 19 ilçemizde devlet okulu, özel okul ayırt etmeden okul birincilerini, yakınlarıyla konaklama tesislerinde misafir ediyoruz. Aileler de projeden çok memnun. Birçok aile ilk kez 5 yıldızlı otelde tatil yaptıklarını ifade ediyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:41 Kaynak: AA

Menderes Türel, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel
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