Son Dakika Haberleri: Karpuzlu Belediyesi'nin Duyarsızlığı

Karpuzlu Belediyesi'nin Duyarsızlığı

19 dakika önce

Aydın'ın en küçük ilçesi olmasına rağmen borçlarını ödeyemediği için ilçede çöpleri bile toplayamaz duruma düşen Karpuzlu Belediyesi parkları da bakamaz hale geldi.

Karpuzlu Belediyesi'nin Duyarsızlığı, System.String[]
Aydın'ın en küçük ilçesi olmasına rağmen borçlarını ödeyemediği için ilçede çöpleri bile toplayamaz duruma düşen Karpuzlu Belediyesi parkları da bakamaz hale geldi. Belediyenin duyarsızlığı çocukları parka hasret bırakırken bakımsızlık nedeniyle ilçe merkezindeki bazı parklar bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz duruma düştü.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde 2014 yerel seçimlerinde MHP'den seçimlere girip, seçimin hemen ardından Büyükşehir Belediye Meclisi'nde partisine ve davasına ihanet ettiği gerekçesi ile MHP'den ihraç edilen Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan'ın çocukları oyundan mahrum etmemesi istendi. Karpuzlu ilçe merkezinde bulunan parkların durumunun içler acısı olduğunu belirten mahalle sakinleri, "Aylardır bu park böyle. Başkanın seçim derdi var, anlıyoruz ama çocukların da oyun oynamak hakkı. Başkan Tuğrul Ozan'ın parkları bir an önce elden geçirmesini istiyoruz. Bahar geldi, çocuklar seçim sonuna kadar bekletilmemeli" diyerek Belediye Başkanı'ndan yardım istediler. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:13 Kaynak: İHA

Tuğrul Ozan, Aydın, Karpuzlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Damla Sönmez'den Evlilik Sorusuna İlginç Cevap: Zaman Bulduğumuzda Evleneceğiz Bakan Soylu: 8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak

Psikolojik Sorunlar Yaşayan İşletmeci, Restoranda İntihar Etti Kılıçdaroğlu, Yeni Parti İddialarıyla İlgili Konuştu: Hayırlı Olsun!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 09:32:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karpuzlu Belediyesi'nin Duyarsızlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]