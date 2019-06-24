Son Dakika Haberleri: Karrenbauer: AfD'yle iş birliği asla olmaz
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Karrenbauer: AfD'yle iş birliği asla olmaz

13 dakika önce

CDU'nun, AfD ile bir işbirliği ve yakınlaşmasını önlemek için tüm imkanları gözden geçireceğini belirten Kramp Karrenbauer, parti yönetiminden bu konuda yetki isteyeceğini vurguladı.

Karrenbauer: AfD'yle iş birliği asla olmaz, System.String[]
CDU'nun, AfD ile bir işbirliği ve yakınlaşmasını önlemek için tüm imkanları gözden geçireceğini belirten Kramp Karrenbauer, parti yönetiminden bu konuda yetki isteyeceğini vurguladı. AfD'nin izlediği politika nedeniyle bir iş birliğini aklının ucundan bile geçirmediğini söyleyen Karrenbauer, aşırı sağla aralarına çizgi çekmemelerini buna gerekçe gösterdi. CDU içinde AfD ile iş birliği seslerinin yükselmesi üzerine bu açıklamayı yapan Karrenbauer, özellikle CDU üyesi olan Kassel Valisi Lübcke'nin katil zanlısının aşırı sağcı çevre içinden çıkmasına dikkati çekti. AfD ile iş birliğini düşünen ve arzu eden CDU üyelerinin, bir partili arkadaşlarının aşırı sağcı çevre tarafından öldürülmesinden sonra bunu vicdanen nasıl kaldıracaklarını düşünmeleri gerektiğini belirten Karrenbauer, "Benim vicdanım buna izin vermez" dedi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:08 
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