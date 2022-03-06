Kars 36 Spor, grup lideri Artvin Çoruh Spor'u yendi - Son Dakika

Bölgesel Amatör Ligi 2. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Kars 36 Spor, grup lideri Artvin Çoruh Spor'u 2-0 mağlup etti.
Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Aba Müslüm Güven Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Emre Can Furuncu yönetti.
Artvin Çoruh Spor'un başladığı maçta, ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan Kars 36 Spor, 60. dakikada Furkan Kınalı'nın, 66. dakikada da Buğra Yaman'ın attığı gollerle sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.
Kars 36 Spor puanını 15 yükseltti, Artvin Çoruh Spor ise 27 puanda kaldı.
Kaynak: AA
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