Kars Belediyesinden sokağa çıkma kısıtlamasında karla mücadele çalışması - Son Dakika

Kars Belediyesinden sokağa çıkma kısıtlamasında karla mücadele çalışması
13.12.2020 13:51
Kars Belediyesi ekipleri kar yağışının ardından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan kaldırım ve yollarda kar küreme ile tuzlama çalışması yaptı.
Kars Belediyesi ekipleri kar yağışının ardından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan kaldırım ve yollarda kar küreme ile tuzlama çalışması yaptı.
Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatıyla Kars Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yollarda karla mücadele çalışması başlattı.
Ekipler, ana arterler ile bulvar ve caddelerdeki yollar başta olmak üzere kaldırım ve geçitlerde kar temizliği, buzlanmaya karşı kaldırımlarda da tuzlama yaptı.
Kars Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de ana cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi.
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