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KARS ÇAYI'NDAKİ ÖLÜ BALIKLAR İLE SUDAN NUMUNE ALINDI - Son Dakika

KARS ÇAYI'NDAKİ ÖLÜ BALIKLAR İLE SUDAN NUMUNE ALINDI

08.08.2021 12:39

KARS Kalesi'nin hemen yanından geçen Kars Çayı'nın Dereiçi mevkisinde önceki gün toplu balık ölümleri yaşandı.

KARS Kalesi'nin hemen yanından geçen Kars Çayı'nın Dereiçi mevkisinde önceki gün toplu balık ölümleri yaşandı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Kars Çayı'nda incelemede bulunup, ölü balıklar ve sudan numune aldı.

Kars'ta kirliliği ile gündemde bulunan Kars Çayı'nda yaşanan toplu balık ölümlerinin sanayi atıkları, peynir altı suyu ve şehir kanalizasyon şebekesinin çaya akması nedeniyle yaşandığını öne sürüldü. Yüzlerce ölü balığın kıyıya vurmasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kars Çayı'nda incelemede bulunan ekipler ölü balıklar ve sudan numuneler alıp incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

İncelemenin ardından açıklamada bulunan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Reşat Tazegül, 'Balık ölümleriyle ilgili aldığımız ihbar üzerine 6 Ağustos 2021 tarihinde su ve ölü balıklardan numune alarak laboratuvara gönderdik, bugün de yine kontrol amacıyla bölgeye geldik. Balık ölümlerinin devam edip etmediğini kontrol ediyoruz. Şu an çok yoğun balık ölümleri gözükmemekte. Bugün aldığımız numuneleri de laboratuvara göndereceğiz, sonuçlar çıktığında bilgilendirme yapacağız diye konuştu.

KARS ÇAYI'NDAKİ ÖLÜ BALIKLAR İLE SUDAN NUMUNE ALINDI
KARS ÇAYI'NDAKİ ÖLÜ BALIKLAR İLE SUDAN NUMUNE ALINDI
KARS ÇAYI'NDAKİ ÖLÜ BALIKLAR İLE SUDAN NUMUNE ALINDI
KARS ÇAYI'NDAKİ ÖLÜ BALIKLAR İLE SUDAN NUMUNE ALINDI
KARS ÇAYI'NDAKİ ÖLÜ BALIKLAR İLE SUDAN NUMUNE ALINDI

Kars Çayı, Dereiçi, Tarım, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARS ÇAYI'NDAKİ ÖLÜ BALIKLAR İLE SUDAN NUMUNE ALINDI - Son Dakika


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