Son Dakika Haberleri: Kars Eğitim Bir Sen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı

Kars Eğitim Bir Sen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı

1 saat önce

Eğitim Bir Sen Kars Şube Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Kars Eğitim Bir Sen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı, System.String[]
Eğitim Bir Sen Kars Şube Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Gazeteciler ile 10 Ocak'ta bir araya gelmeyi düşündüklerini ancak gecikmeli de olsa bira araya geldiklerini ifade eden Kars Eğitim Bir-Sen Başkanı Mahmut Kaan İlgar, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Kars'ta yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya gelmek istedik. Sizler de buna teveccüh göstererek kabul ettiniz teşekkür ederiz. Biz bu vesileyle Çalışan Gazeteciler olarak hem bir araya gelmemizi hem sizinle bizi bir araya getirmeyi hem biz Eğitim Bir-Sen yönetimi olarak bir araya gelerek üç meseleyi bir arada olmanın yolu olarak gördük." dedi.

Geçtiğimiz Kasım ayında kongre gerçekleştirdiklerini ve kongre sonrası yeni oluşan yönetim kurulunu da basın mensuplarıyla tanıştıran Başkan İlgar, basın mensuplarının sorunlarını, taleplerini ve Kars'ta yaşadığı zorluklarını dinledi.

Karşılıklı fikir alış- verişinde bulunan taraflar Kars'ta yapılması gerekenleri, Kars'ın sorunlarını masaya yatırdı. Sıcak ortamda geçen kahvaltı dilek ve temennilerle son buldu. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:08 Kaynak: İHA

Eğitim Bir Sen, Kars, Yaşam
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