Son dakika... Kars merkezli operasyonda, HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 21... - Son Dakika

Son dakika... Kars merkezli operasyonda, HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 21...

Son dakika gündem haberine göre Kars'ta, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li Belediye Başkan yardımcıları ile HDP il ve bazı ilçe başkanlarının da arasında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Kars'ta, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li Belediye Başkan yardımcıları ile HDP il ve bazı ilçe başkanlarının da arasında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında belediye başkan yardımcıları Şevin Alaca ile Muazzez Çağrıtekinci, HDP İl Başkanı Cengiz Anlı ile partinin bazı ilçe teşkilatı yöneticilerinin de arasında olduğu şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde sabah saatlerinde Kars'ın yanı sıra Ankara ve Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Alaca, Çağrıtekinci ve Anlı dışında HDP belediye meclis üyeleri K.N, F.K, Ö.A, HDP İl Genel Meclisi Üyesi S.B, Kağızman HDP İl Genel Meclisi Üyesi H.K, Digor Belediye Meclisi Üyesi H.T, eski HDP Digor İlçe Başkanı Z.B, eski Digor Belediye Başkan Yardımcısı Ş.E, terör örgütü KCK'nın Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki sözde kadın yapılanması sorumlusu M.T, iş adamları B.A, A.K, R.B, B.A. HDP üyesi İ.A, M.Y, S.A, H.A. ve gazeteci S.M. gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, ruhsatsız tüfek, birçok fişek, çok sayıda SİM kart, CD, afiş, bilgisayar, broşür, tablet ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.

Ayrıca Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kars Belediyesi ve HDP İl Başkanlığında da arama yapıldı.

Evinde gözaltına alınan HDP İl Başkanı Cengiz Anlı, HDP İl Başkanlığı binasına getirildi. Anlı'nın nezaretindeki aramada çeşitli materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin, 2014-2015'te, Kağızman ilçesi Çemçe-Madur bölgesi kırsal alanında terör örgütü PKK tarafından kurulan sözde barış ve canlı kalkan çadırında yer aldıkları, söz konusu bölgedeki örgüt mensuplarına yaşamsal malzeme temin ettikleri, teröristlerin "sözde şehitliği" için düzenlenen açılışa katıldıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca örgütün Avrupa yapılanması KCDK-E'ye bağlı şekilde Avrupa ülkelerinde faaliyet yürüten illegal dernek adına toplanan paraları örgütle irtibatlı kişilere dağıttıkları, örgütün kadın yapılanması toplantılarına katıldıkları ve burada aldıkları örgütsel talimatları uyguladıkları, PKK/KCK güdümünde yayın yapan haber sitelerine konuşarak örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi.

Zanlıların gözaltına alınma gerekçeleri arasında "ölen veya tutuklanan örgüt mensuplarının aile üyelerini işe almak, terör örgütünün şehir yapılanması içinde faaliyet yürütmek, ihalelere girecek kişileri örgüt talimatıyla tehdit etmek ve engellemek, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde anayasası olarak kabul edilen KCK sözleşmesi kapsamında ilçe, köy ve mahalle komisyonları yapılanmalarında faaliyet yürütmek" bulunuyor.

Gözaltına alınan 21 şüpheli Kars Harakani Devlet Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık kontrolü sonrası Kars Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.

Son dakika... Kars merkezli operasyonda, HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 21...
Son dakika... Kars merkezli operasyonda, HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 21...
Son dakika... Kars merkezli operasyonda, HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 21...
Son dakika... Kars merkezli operasyonda, HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 21...

Halkların Demokratik Partisi, Terör, Kars, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 19:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kars merkezli operasyonda, HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 21... - Son Dakika

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