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Kars'ta 2 bin 270 rakımda buz mesaisi - Son Dakika

Kars'ta 2 bin 270 rakımda buz mesaisi

17.01.2022 16:47
Kars'ta 2 bin 270 rakımda buz mesaisi

Kışın zor ve çetin geçtiği Kars'ta demir yolu çalışanları eksi 27 derece soğukta demiryolunun açık tutmak için kar ve buzla mücadele ediyor.

Kışın zor ve çetin geçtiği Kars'ta demir yolu çalışanları eksi 27 derece soğukta demiryolunun açık tutmak için kar ve buzla mücadele ediyor. Demiryolu çalışanlarının soğukta buzla mücadelesine TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş da eşlik etti. Akbaş, demiryolu çalışanlarıyla beraber kazma kürekle buz kırdı.

Kars- Erzurum demiryolu hattında bulunan 2 bin 70 metre uzunluğundaki Aşıt Tüneli'nde yılın 5 ayı kar ve buzla mücadele eden TCDD görevlileri, görevlerine devam ediyor.

Demiryolu hattında incelemelerde bulunan TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, "Demiryollarının en yüksek rakımlı bölgesi yaklaşık 2 bin 200 metreler civarındayız. Burada hem karla, kışla mücadele gerçekleştiriyor ekiplerimiz hem de tünelin içerisinde buz kırma işlemleri gerçekleştiriyorlar. Tabiat-doğa şartları buralarda çok çetin. Kars'ta eksi 26 dereceyi gördük. Bu nedenle burada çalışan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Burada çalışan insanlar gerçekten alın teriyle, emekleriyle çalışıyorlar. Gayret sarf ediyorlar. Yolcularımızın 24 saat güvenli bir şekilde konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlıyorlar" dedi.

Demiryolu çalışanı kar küreme aracı operatörü Birol Akdağ, "Biz 11'ici aydan 4'üncü aya kadar trenlerin emniyetli seyrede bilmeleri için 5 ay boyunca burada zorlu mücadele gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

TCDD Yol Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 kişiyle sabahın erken saatlerinde tünelde buz ve kar çalışması yapıyor. Yapılan çalışmalarla demiryolu sürekli açık tutuluyor.

(Işık Çapanoğlu/İHA)

Kars'ta 2 bin 270 rakımda buz mesaisi
Kars'ta 2 bin 270 rakımda buz mesaisi
Kars'ta 2 bin 270 rakımda buz mesaisi
Kars'ta 2 bin 270 rakımda buz mesaisi
Kars'ta 2 bin 270 rakımda buz mesaisi
Kars'ta 2 bin 270 rakımda buz mesaisi
Kars'ta 2 bin 270 rakımda buz mesaisi
Kars'ta 2 bin 270 rakımda buz mesaisi

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Metin Akbaş, Erzurum, Kars, kar, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kars'ta 2 bin 270 rakımda buz mesaisi - Son Dakika
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