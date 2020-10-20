Anne ve babanın engelli olduğu 5 kişilik aileye devlet ev yaptıracak - Son Dakika

Anne ve babanın engelli olduğu 5 kişilik aileye devlet ev yaptıracak

20.10.2020 14:49

Kars'ın Digor ilçesinde anne ve babanın engelli olduğu 5 kişilik ihtiyaç sahibi aile için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ev yaptırılacak.

Kars'ın Digor ilçesinde anne ve babanın engelli olduğu 5 kişilik ihtiyaç sahibi aile için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ev yaptırılacak.

İstanbul'da yaşayan hayırsever vatandaşın Eren köyündeki evinde ikamet eden görme engelli Bahattin ve zihinsel engelli Selma Varli çifti, 3 çocuğuyla hayat mücadelesi veriyor. Derme çatma evde kalan, devlet desteğinden başka geliri olmayan ailenin yardım başvurusuna, Digor Kaymakamlığı sessiz kalmadı.

Varli çiftinin kendilerine ait bir ev hayali kurduğunu öğrenen Kars Valisi Türker Öksüz ve Digor Kaymakamı Enver Hakan Zengince'nin talimatlarıyla, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Eren Muhtarı İzzet Aybi, ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.

Muhtar Aybi, aileye ev yapılması için köyde kendi arazisinden yer tahsisi etti. Vakıf görevlileri de aileye ilkbaharda devletin desteğiyle kendilerine ev inşa edileceği müjdesini verdi.

Bahattin Varli, gazetecilere yaptığı açıklamada, sadece başlarını sokacakları bir ev istediklerini belirterek, "Allah devletimizden razı olsun, devletimiz bize bakıyor ancak bir evimiz yok. Muhtarımızın sayesinde hayırsever bir vatandaşın evinde kalıyoruz." dedi.

Muhtar Aybi ise 18 yıldır evli olan Bahattin ve Selma Varli'ye devletten başka kimsenin bakmadığını anlatarak, "Yaklaşık 1 ay önce gelen 5 kişilik aileyi köyümüzde misafir ediyoruz." diye konuştu.

Aileye devlet tarafından engelli aylığı verilmesinin yanı sıra iki ayda bir çocuklar için şartlı nakil transferi eğitim yardımı, elektrik tüketim desteği programı yardımı ve Kovid-19 salgını döneminde gıda desteğinde bulunulduğunu dile getiren Aybi, aile için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Anne ve babanın engelli olduğu 5 kişilik aileye devlet ev yaptıracak
Anne ve babanın engelli olduğu 5 kişilik aileye devlet ev yaptıracak
Anne ve babanın engelli olduğu 5 kişilik aileye devlet ev yaptıracak
Anne ve babanın engelli olduğu 5 kişilik aileye devlet ev yaptıracak

Engelli, Digor, Anne, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anne ve babanın engelli olduğu 5 kişilik aileye devlet ev yaptıracak - Son Dakika

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