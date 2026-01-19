Kars\'ta Asayiş Toplantısı Düzenlendi

Kars'ın Arpaçay ilçesinde asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık makamında Kaymakamı Muhammed Burak Akköz başkanlığında, düzenlenen toplantıya, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Oğuzcan Korkut ve İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Aykut Bağcı'nın katıldı.

Toplantıda, ilçede kolluk kuvvetlerince yürütülen genel asayiş ve güvenlik uygulamaları ele alındı, kış mevsimi kapsamında alınan ve alınması planlanan tedbirler de değerlendirildi. İlçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KARS