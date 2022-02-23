Kars'ta bahar havası yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta bahar havası yaşanıyor

23.02.2022 16:38

Kars'ta bahar havası yaşanıyorKARS Kars'ta etkili olan sıcak merkezden geçen Kars Çayı'nın buzlarının çözülmesine neden olurken, sıcak havayı fırsat bulan vatandaşlar ise kendilerini sokağa attı.

Kars'ta bahar havası yaşanıyor

KARS Kars'ta etkili olan sıcak merkezden geçen Kars Çayı'nın buzlarının çözülmesine neden olurken, sıcak havayı fırsat bulan vatandaşlar ise kendilerini sokağa attı.

Kars'ta 4 mevsim bir arada yaşanıyor. Daha birkaç gün öncesinde soğuk hava etkiliği olduğu kentte son 2 gündür bahar havası yaşanıyor.

Sıcak ve güneşli hava ile birlikte sokaklara akın eden vatandaşlar, "Bu yıl aşırı soğuk oldu ama ilkbahar biraz erken geldi. Böyle bir kalabalık görmemiştim. İnsanlar güzel havayı sevdi, insanlar cıvıl cıvıl iklim değişikliği var. Hissedilir derece de iklim değişikliği var" dedi.

Kentte etkili olan bahar havası vatandaşları da sokaklara döktü, güneşli ve sıcak hava ile birlikte kendilerini dışarı atan vatandaşlar, Kars Vadisi'ne geldi. Kars Vadisine gelen vatandaşlar, sıcak havanın tadını çıkardı.

Öte yandan her yıl normalde Nisan ve Mayıs aylarında havaların ısınması ve yağmurların yağmasıyla birlikte buzları çözülen Kars Çayı, Şubat ayında sıcak ve güneşli havadan etkilenerek erimeye başladı.

Kars'ta bahar havası yaşanıyor
Kars'ta bahar havası yaşanıyor
Kars'ta bahar havası yaşanıyor

YORUMLAR
500
Kars'ta 31 kişiye yeni iş imkanı Kars'ta 31 kişiye yeni iş imkanı Kars'ta örnek başkandan, örnek davranış Kars'ta örnek başkandan, örnek davranış

Kars Çayı, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kars'ta bahar havası yaşanıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:33 Ünlü sunucu Buket Aydın, 2 milyon TL'ye reklam yüzü oldu!
16:32 Önce adamı gözüne kestirdi, sonra nehirden fırladı ve saniyeler içinde midesine indirdi! İşte timsahın adamı yediği görüntüler
16:29 Moskova'dan ABD'ye yaptırımlarına yanıt geldi: Güçlü bir şekilde yanıt vereceğiz!
16:21 Bugün ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak Son Nefesime Kadar dizisinde neler olacak?
16:19 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: 28 Şubat'ın defterini yine bir 28 Şubat günü hep birlikte düreceğiz!
16:05 Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri konuştu: Büyük Rusya'nın desteğiyle biz kazanacağız!
16:00 "Başsavcıyla görüşeceğim" dedi! İstanbul Adalet Sarayı'nı birbirine kattı
16:00 Pek çok ülke Rusya'ya yaptırımlarını açıkladı ama... Putin tam 8 yıldır ülkesinin ekonomisini buna hazırladı!
15:46 Doktora şiddet uygulayan kadının ilk ifadesine ulaşıldı: O bana saldırdı
15:35 Yasemin Özilhan 45 bin TL'lik ürün paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 16:44:55. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta bahar havası yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement