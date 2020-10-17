Bataklığa saplanan at iş makinesi yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bataklığa saplanan at, belediye ekiplerince iş makinesi desteğiyle kurtarıldı.
İstasyon Mahallesi Sarıkamış Tren Garı yakınındaki alanda bataklığa saplanan atı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen belediye ekipleri, iş makinesi yardımıyla atı mahsur kaldığı bataklıktan çıkardı.
Mahalle sakinlerinden Aslı Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, atın bataklığa saplandığını görünce polise haber verdiklerini belirterek, "At bir grup çocuğun elindeydi. Çocuklara bağırdım, çağırdım bırakmadılar. Sonradan atın bataklığa saplandığını gördüm." ifadelerini kullandı.
Aydın, bataklıkta mahsur kalan atın belediye ekiplerince iş makinesi yardımıyla çıkarıldığını aktardı.
- Kaynak: AA
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