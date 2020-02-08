Kars'ta beyaz esaret - Son Dakika

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 27 köy yolu ulaşıma kapandı. Bazı uçak seferleri ise iptal edildi.



Kars güne kar yağışı ve tipiyle başladı. Kar yağışının etkili olduğu kentte, 27 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi'ne ait karla mücadele ekipleri ise kapalı köy yollarında çalışma başlattı.



Kars'ta etkili olan tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Tipiden merkez ve ilçeler dahil toplam 382 köyden merkezde 3, Digor'da 7, Kağızman'da 10, Sarıkamış'ta 7 olmak üzere toplam 27 köyün Kars ile bağlantısı kesildi. Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi Kar ile Mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.



Öte yandan, dışarıya çıkan vatandaşlar, kar ve tipiye hazırlıksız yakalandı. Kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar beyaza bürünürken, çocuklar ise aileleriyle kartopu oynamanın keyfini çıkardı.



"Yetkililer sürücüleri uyardı"



Kars genelinde etkili olan kar ve tipi yetkilileri harekete geçirdi. Trafik ekipleri Kars-Digor- Iğdır, Kars- Göle ve Kars- Ardahan güzergahlarını kullanan sürücüleri tipi ve buzlanmaya karşı uyardı. Trafik ekipleri zincirsiz araçların geçişlerine izin vermezken, güzergahları kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kars'ta kar yağışı ve tipi aralıklarla devam ediyor. - KARS