Buzağılar veterinere gitti - Son Dakika

Buzağılar veterinere gitti

KARS - Kars'ta veterinere giden buzağılar, sosyal medyayı salladı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kars'ın Selim İlçesi'nde veteriner Hekim İbrahim Özbey'in Kliniğe gelen iki buzağı kapalı bulunun kliniğin önünde bir süre bekledi. Klinikten kimsenin çıkmayınca buzağılar geldikleri yöne giderek gözlerden kayboldu.

O anları anbe an cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medya da paylaşılınca bir o görüntüler bir anda sosyal medya da gündem oldu.

Veteriner Hekim İbrahim Özbey'in kliniğine gelen buzağı kapının önünde durarak bir süre içeri baktı. Daha sonra buzağının ikincisi de aynı şekilde kliniğin önünde geldi. Bir süre bekledikten sonra buzağılar kliniğin önünde ayrıldı.

"İbrahim yoktur, biraz sonra gelin"

Buzağıları görüntüleyen vatandaşlar ile buzağılar arasında ise ilginç diyalog yaşandı.

İşte vatandaşlar ile buzağılar arasında yaşanan diyalog! Buzağıyı kliniğin önünde gören vatandaş, "Hastalamış, neyin var. İbrahim yoktur, İbrahim yok. birazdan gelin, İbrahim yoktur, birandan gelin. Bana inanmıyor musunuz" diyerek buzağıları seslendi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.