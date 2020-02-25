Kars'ta etkili olan tipide çok sayıda araç mahsur kaldı - Son Dakika
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Kars'ta etkili olan tipide çok sayıda araç mahsur kaldı

6 saat önce

Kars'ta sabah saatlerinde aniden bastıran ve giderek etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Kars'ta etkili olan tipide çok sayıda araç mahsur kaldı, System.String[]

Kars'ta sabah saatlerinde aniden bastıran ve giderek etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Digor ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.


Kars- Iğdır Karayolu üzerinde bulunan 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde etkili olan tipiden dolayı sürücüler zor anlar yaşadı. Tipiden göz gözü görmezken çok sayıda araç mahsur kaldı.


Mahsur kalan sürücüleri kurtarmak için Kars Karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. - KARS

Iğdır, Sabah, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:02 Kaynak: İHA
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