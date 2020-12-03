Kars'ta her mevsim kaşar ve tulum peyniri üretimi - Son Dakika

Kars'ta her mevsim kaşar ve tulum peyniri üretimi

03.12.2020 09:47
Kars'ta her mevsim kaşar ve tulum peyniri üretimi, System.String[]

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Koçköyü köyünde işletmeciliğini Cengiz Ergül'ün yaptığı Koçköyü Mandıra'nın kaşar ve çeçil peyniri üretimi dört mevsim devam ediyor.

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Koçköyü köyünde işletmeciliğini Cengiz Ergül'ün yaptığı Koçköyü Mandıra'nın kaşar ve çeçil peyniri üretimi dört mevsim devam ediyor. İşletmede görevli kadınların binbir emekle hazırladıkları çeçil peyniri, konulduğu koyun derisindeki tulumlarda alıcılara ulaştırılıyor.

Kahvaltı başta olmak üzere her sofraya lezzet katan peynirin mutfağımız için özel bir yeri var. Binbir emekle hazırlanan çeçil peyniri taze olarak tüketildiği gibi tulumlarda bekletilerek kış aylarında da tüketilebiliyor. Beyaz rengiyle dikkat çeken çeçil, yaylalarda hazırlanmasının yanında bölgede yaygın olan mandıralarda üretiliyor.

Kars'ta Cengiz Ergül'ün işletmeciliğini yaptığı Koçköyü Mandıra'da çeçil ve kaşar peyniri üretiliyor. Dört mevsim tüketilen peynirlerin hazırlanması büyük titizlik istiyor. Her kademesi ayrı bir dikkat gerektiren peynirler, taze olarak üreticiyle buluşturuluyor. Yoğurma işlemi sırasında tel tel olan peynir, yaklaşık 2 saat iplerde asılı bekletildikten sonra diğer işlemler için mandıraya alınıyor. Burada da bütün süreçleri tamamlanan çeçil peyniri, tulumlara konularak bir süre daha bekletiliyor ardından da müşteriye ulaştırılması için siparişler alınıyor.PEYNİR YAPIMINI ANLATTIÇeçil peyniri yapımında görevli köyün kadınlarından Kader Ergül, "Sütü makineden çektikten sonra kazana koyup kaynatıyoruz. Mayasını da kattıktan sonra kıvamına geldiğinde tel tel olan peyniri kazandan çıkarıyoruz. Bir süre dinlendikten sonra diğer işlemleri yapıyoruz. Tuzluyoruz ve tuluma koyuyoruz" dedi.YAKLAŞIK 2 AY DEPODA BEKLİYORKoçköy Mandra İşletme Müdürü Emre Eğer, "Peynir 3 gün tuzda kaldıktan sonra tel tel yapıp baskıya bırakıyoruz. İçindeki suyun kalmaması lazım. 1 gün baskıda kaldıktan sonra tulumlara koyup dikim işlemine başlıyoruz. Peynirin tulumda kuruması için yaklaşık 2 ay depoda bekliyor. Bu süre içinde peynirleri günlük sabah akşam ters düz yapıp suyunu alıyoruz. Tulumlarda yağlı peynir, lor ve tel peynir bulunuyor" diye konuştu.'SÜTLER SAĞILIR SAĞILMAZ GELDİĞİ İÇİN ÜRÜNLERİMİZ LEZZETLİ'Dokuz köyden süt aldıklarını belirten işletme sahibi Cengiz Ergül, şöyle konuştu: "Üretimini yapmış olduğumuz ürünler eski Kars kaşarı, yöresel çeçil peyniri, tereyağı. 2021 yılı mayıs ayında gravyer üretimine de başlayacağız. Genellikle üretimimiz hayvanların merada olduğu dönemde yani mayıs, haziran temmuz, ağustos aylarında üretim yapmaktayız. Bizim üretimimizi diğer üretim tesislerinden ayıran özellik budur ki doğal olarak köylerimiz, yaylalarımız maksimum 7-10 km arasındadır. Sütler sağılır sağılmaz bize gelmektedir. Onun için ürünlerimiz lezzetli olmaktadır. Herhangi bir katkı maddesi kullanmıyoruz" diye konuştu.'ESKİ KARS KAŞARI, SULU HAŞLAMA SİSTEMİ İLE YAPILIYOR'Coğrafi işaretli Kars kaşarlarının nasıl üretildiğini de anlatan Ergül, "Eski Kars kaşarı, sulu haşlama dediğimiz sistem ile yapılıyor. Herhangi bir katkı maddesi yoktur. Süt geldiği gibi taptaze proses tanklarına alınıp, şırdan maya ile mayalanıyor ve telemeyi çıkarıyoruz, baskıları alıyoruz. Baskılardan sonra sulu haşlamada haşlayıp ustalarımız tartıp kalıplara döküyor. Bu bizim coğrafi işaretli Kars kaşarımız. Kars kaşarının olmazsa olmazı katkısız süt, şırdan mayası ve sulu haşlamadır. Son aşaması olarak da doğal dinlendirme yani peyniri kurutma aşamasıdır. Bizim tesisimiz bunların hepsine uygundur. Zaten belgelerimiz de bu yöndedir. Üretim tekniklerimiz eskisi gibi, eskiden ne yapılıyorsa o şekilde aynısını yapıyoruz" dedi.'İYİ ÜRÜNLER ÜRETİP, GERÇEK DEĞERİ GÖRMEYİ BEKLİYORUZ'

Bu çalışmalarla bölgeye büyük bir katkı sağladıklarını da kaydeden Ergül, "Gerek süt fiyatlarında olsun gerek göçü durdurma olsun gerekse insanların ürününü, hayvanını değerlendirme açısından olsun büyük bir katkı sağladığımızı düşünüyorum. Süt 55 kuruşlarda iken biz 1.5 TL'ye çıkardık sütün fiyatını. Hatta üreticilerden büyük tepki almamıza rağmen köylü ile birlikte hareket edip süt fiyatlarını yukarıya çekmeyi başardık. Ürünlerimiz kaliteli oldu. Her ne kadar değerinde satmaya çalışsak da tabi ki haksız rekabete yenik düşüyoruz. Daha iyi şeyler yapacağız. Çünkü bizim bölgenin sütü, merası, hayvanları kaliteli. İyi ürünler üretip gerçek değerini bulup gerçek tüketicilerin sofrasında olmayı düşünüyoruz. Hep kendi imkanlarımız ile bir şeyler başardık, başarmaya da devam edeceğiz. İnşallah bu hep böyle gider" diye konuştu.


Kars'ta her mevsim kaşar ve tulum peyniri üretimi
Kars'ta her mevsim kaşar ve tulum peyniri üretimi
Kars'ta her mevsim kaşar ve tulum peyniri üretimi
Kars'ta her mevsim kaşar ve tulum peyniri üretimi
Kars'ta her mevsim kaşar ve tulum peyniri üretimi
Kars'ta her mevsim kaşar ve tulum peyniri üretimi
Kars'ta her mevsim kaşar ve tulum peyniri üretimi
Kars'ta her mevsim kaşar ve tulum peyniri üretimi
Kars'ta her mevsim kaşar ve tulum peyniri üretimi
Kars'ta her mevsim kaşar ve tulum peyniri üretimi
Kars'ta her mevsim kaşar ve tulum peyniri üretimi
Kars'ta her mevsim kaşar ve tulum peyniri üretimi
Kars'ta her mevsim kaşar ve tulum peyniri üretimi
Kars'ta her mevsim kaşar ve tulum peyniri üretimi
Kars'ta her mevsim kaşar ve tulum peyniri üretimi

Arpaçay, Mayıs, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kars'ta her mevsim kaşar ve tulum peyniri üretimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu Alman ve İspanyol basını, İrfan Can Kahveci'yi öve öve bitiremedi Son dakika! Siirt'te meydana gelen depremin ardından ilk görüntüler Zonguldak'ta artan vaka sayıları sonrası koronavirüs haritasına bakan vatandaş: Korku filmi gibi Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Oyuncu Gizem Karaca, Baraj dizisinin kadrosuna dahil oldu Bakan Koca: Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısı %100 arttı Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi
Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı         
10:04
Son seçim anketinde en büyük sürprizi MHP yaptı Son seçim anketinde en büyük sürprizi MHP yaptı         
09:54
Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem oldu Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem oldu         
09:23
'Kolombiya çetesi', otomobilin lastiğini patlatıp 253 bin 500 lirayı çaldı 'Kolombiya çetesi', otomobilin lastiğini patlatıp 253 bin 500 lirayı çaldı         
09:14
Bursa'da ekipler düdük çalarak karantinadaki vatandaşları denetliyor Bursa'da ekipler düdük çalarak karantinadaki vatandaşları denetliyor         
09:13
Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem         
08:51
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı         
08:18
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti         
00:14
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu         
21:33
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Korkutan kuyruk! 500 TL'lik yardımı duyan, koronayı unutup sıraya girdi Korkutan kuyruk! 500 TL'lik yardımı duyan, koronayı unutup sıraya girdi         
19:05
Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor         
16:39
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 10:22:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta her mevsim kaşar ve tulum peyniri üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei