Kars'ta kaçakçılara yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kars'ta kaçakçılara yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı

04.10.2022 15:48
Kars'ta kaçakçılara yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı

Kars'ta kaçakçılık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 30 kişi yakalandı.

Kars'ta kaçakçılık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 30 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı tütün ve tütün mamulleri ticaretinin engellenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda kent merkezinin yanı sıra Arpaçay, Kağızman, Sarıkamış ve Selim ilçelerinde 15 ayrı adrese operasyon yaptı.

Operasyonda, kaçakçılık olaylarına karışan ya da bu kişilerle iltisaklı olan 30 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 400 kilogram kıyılmış tütün, 3 bin 77 paket gümrük kaçağı sigara, 433 bin 360 boş ve doldurulmuş makaron ile 3 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta kaçakçılara yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta kaçakçılara yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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