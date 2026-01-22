Kars'ta Kar Eğlencesi - Son Dakika
Kars'ta Kar Eğlencesi

22.01.2026 13:23
Kars'ta kar yağışı sonrası çocuklar, kızaklarla tatilin tadını çıkarıyor. Eğlenceli anlar yaşanıyor.

Kars'ta kar yağışının ardından çocuklar, kızaklarla kayarak yarıyıl tatilini eğlenceye dönüştürüyor.

Kentte günlerdir etkili olan kar yağışı, Kars Kalesi ve çevresini beyaza bürüdü.

Yarıyıl tatilini fırsat bilen çocuklar, kale eteklerindeki yokuşları kızak pistine dönüştürdü. Kızak ve poşetlerle kayan çocuklar, keyifli anlar yaşadı.

İzmir'den gelen Fatma Taşdemir, "Güzel bir tatil için geldik, Kars'ı çok beğendik. Ben de adeta çocukluğuma döndüm. Burada kızakla kaydık ve çok eğlendik." dedi.

Nisa Taylan da İzmir'de kar göremediklerini dile getirerek, "Buraya gelmek bence çok iyi ve eğlenceliydi, İzmirli olarak kar göremiyoruz." ifadesini kullandı.

Gurur Çınar Eren de Kars'taki kar kalınlığının eğlence için çok uygun olduğunu belirterek, "Bu tatilde böyle güzel bir günde sabah kaymak bence gayet eğlenceliydi. Kars güzel bir şehir, bu sene ilk defa bu kadar fazla kar yağdı. Kayılabilir derecede çok iyi, herkes kayıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

