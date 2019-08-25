Kars'ta Karayolları Bölge Müdürlüğü yolları nakış gibi işliyor

AK Parti Kars Milletvekili ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan'ın girişleriyle karayolları ağına alınan şehir içi yollar, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'nce nakış gibi işleniyor.



Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, kaldırımlarının bir kısmı tamamlanan kentin en işlek caddelerinden birisi olan İnönü Caddesi'ni sıcak asfalt yapıyor. Yaklaşık 40 santim kalınlığında atılan sıcak asfalt vatandaşların yüzünü güldürüyor.



AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan'ın girişimleriyle karayolları ağına alınan ve AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın'ında yakından takip ettiği yol çalışmalarıyla Karslılar modern yollara kavuşuyor.



"Karayolları olmazsa yollar yapılmayacak"



Sıcak asfalt çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Artık şehir içi yollarda karayolları tarafından yapılıyor. Modern yol ve kaldırımlara kavuşuyoruz. Ara sokaklarda biran evvel belediye tarafından yapılmalı, ancak şuana kadar belediyenin yaptığı bir şey yok. Kışa kısa süre kaldı. Önemli olan ana arterleri karayolları yapıyor. Belediye de mahalle aralarını yaparsa kent çamurdan kurtulur. Bizler belediyenin de kısa sürede yol çalışmalarına başlamasını bekliyoruz. Yani işin gerçeği karayolları olmazsa Kars'ta yol yapılacağı yok" dediler.



"Yol ve kaldırım çalışmalarını belediyeden bekliyoruz"



Kars'ta 31 Mart seçimlerin ardından görevi devralan belediyenin şuana kadar gözle görülür çalışmaları olmadığına dikkat çeken vatandaşlar, "Seçimler biteli 5 ay oldu. 5 ayda sadece temizlik işçileri kaldırımları temizliyor. İtfaiye caddeleri suluyor. Bunun dışında gözle görülür elle tutulur bir çalışma yok. Geçen süre içerisinde sadece bir festival yapıldı. Tabi ki festivallerde yapılacak. Ancak önce öncelikli yapılması gerekenler yapılmalı, bir çok mahalle de yol yok, bugün yarın yağmurlar başlayınca her taraf çamur olacak. Bizler Karayollarıyla birlikte belediyenin de yol çalışmalarına başlamasını bekliyoruz" diye konuştular.



"Ahmet Arslan, karayolları ağına aldırdı"



65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Ahmet Arslan'ın karayolları ağına aldırdığı Vali Hüseyin Atak Bulvarı, Subatan Yolu, Cumhuriyet Caddesi, Eski Erzurum Yolu, Gaffar Okkan Bulvarı, Digor Pazarı, Faikbey Caddesi, Ahmet Arslan Bulvarı Üniversite Yolu, İnönü Caddesi ile Kars'ın giriş noktaları Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'nce sıcak asfalt yapıldı. Caddelerin kaldırımları da modern bir şekilde yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. AK Parti hükümetleri döneminde yapılan özelikle yol çalışmaları vatandaşları çamurdan ve tozdan kurtardı. - KARS