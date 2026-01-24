Kars\'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi

KARS'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Sobalı ve tek katlı evde oturan 4 kişilik aile, şiddet baş ağrısı ve mide bulantısı yaşayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, baba K.O., anne L.O. ve çocukları Y.E.O. ile A.E.O.'nun sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini tespit etti. Ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile bireyleri, yapılan müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.