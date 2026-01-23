Kars'ta Kış Eğlencesi: Kızakla Kayma Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kars'ta Kış Eğlencesi: Kızakla Kayma Keyfi

Kars\'ta Kış Eğlencesi: Kızakla Kayma Keyfi
23.01.2026 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Kalesi'nde kar yağışıyla birlikte çocuklar ve gençler, kızaklarla eğlenceli anlar yaşadı.

Doğu Anadolu'nun karla kaplı masalsı şehri Kars'ta, dondurucu soğuklara aldırış etmeyen vatandaşlar soluğu Kars Kalesi'nin yokuşunda aldı. Kar yağışını eğlenceye dönüştüren çocuklar, ellerinde kızaklarla kale yolunda renkli görüntüler oluşturdu.

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, çocukların ve gençlerin eğlencesine engel olamadı. Tarihi Kars Kalesi eteklerine gelen her yaştan vatandaş, yanlarında getirdikleri kızak, naylon ve ağaç parçalarıyla dik yokuştan aşağı kayarak karın tadını doyasıya çıkardı.

Arkadaşlarının kızağı olmadığını ifade eden İbrahim Aramaz, "Arkadaşlarımın kızağı yok, 4 kişiyiz ben evimden kızağımı aldım. Birlikte arkadaşlarımla oyunlar oynuyoruz. Birlikte kayıyoruz" dedi.

Karın tadını çıkardığını belirten Miraç Tarla, "Kars Kalesi'nin altına geldik muhteşem bir kar manzarası var. Biz de kızaklarımızın tadını çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derecede seyrettiği kentte, gün boyu devam eden eğlence akşam saatlerine kadar sürdü. Kristal kar kalitesiyle bilinen Kars'ta, kalenin dik yokuşlarını doğal bir kayak pistine çeviren gençler, kızak ve ellerine geçirdikleri çeşitli malzemelerle kayarak hızla aşağı süzüldü. Kayarken dengesini kaybedip düşenlerin neşesi ise kameralara yansıdı.

Tarihi dokuyla birleşen kar eğlencesi, kaleye çıkan turistlerin de ilgisini çekti. Bazı turistler o anları cep telefonlarıyla kaydederken, bazıları da çocukların heyecanına ortak oldu. Bazı vatandaşlar ise çocuklarını kızaklarla çekerek kaydırdı. Gönüllerince eğlenen çocuklar daha sonra evlerinin yolunu tuttu. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Yerel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta Kış Eğlencesi: Kızakla Kayma Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Mourinho’dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor

12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:45
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 13:16:06. #7.11#
SON DAKİKA: Kars'ta Kış Eğlencesi: Kızakla Kayma Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.