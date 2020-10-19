Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

KARS - Kars'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Feci kazada 1'i kadın 2 kişi yaralandı.

Kaza Kars-Digor- Iğdır karayolunun Tekneli köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücünün ismin öğrenilemeyen 61 LJ 591 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücü ile yanında bulunan kadın yaralandı.

Olay yerine trafik ve itfaiye ekipleri ve ambulans çağrıldı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansa taşındı. İlk tedavileri ambulansta yapılan yaralılar, daha sonra Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane de tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.