HDP'Lİ MECLİS ÜYELERİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Kars'ta yürütülen PKK/ KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınana Kars Belediyesi Meclis Üyeleri Şevin Alaca, Muzzez Çağrıtekinci, Kaya Naki, Fahrettin Kaya, Ömer Albayrak, Kars İl Genel Meclis Üyesi Suat Bayhan, Kağızman İl Genel Meclis Üyesi Halil Kan, İçişleri Bakanlığı tarafından tedbiren geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 18:22 - Kaynak: DHA
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