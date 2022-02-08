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Kars'ta tarihi Süvari Tabyası peynir müzesine dönüştürüldü - Son Dakika

Kars'ta tarihi Süvari Tabyası peynir müzesine dönüştürüldü

08.02.2022 11:31
Kars'ta tarihi Süvari Tabyası peynir müzesine dönüştürüldü

Gravyer başta olmak üzere birçok çeşit peynirin üretildiği Kars'ta, tarihi Süvari Tabyası'nda kurulan peynir müzesi ziyarete açıldı.

Gravyer başta olmak üzere birçok çeşit peynirin üretildiği Kars'ta, tarihi Süvari Tabyası'nda kurulan peynir müzesi ziyarete açıldı.

Kars'ı şehrin güneyinden gelebilecek saldırılara karşı korumak için 1734 yılında inşa ettirilen il merkezindeki tarihi Süvari Tabyası'nın restore edilerek müzeye dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatıyla turizme kazandırılan tarihi tabyada kurulan peynir müzesinde ahır bölümü, içi süt dolu güğümler, yaylalardaki yaşam ve peynir yapımı ile peynirin imalatının serüveni anlatıldığı bölümler bulunuyor.

Süvari Tabyası'nın tarihçesine de yer verilen müzede, gravyer yapım salonu, peynir salonu, video odası, temsili Kars Garı, Kars bitki örtüsü, Ankara Gazi GarıKars evleri, şefin bölümü, atölye bölümleri de yer alıyor.

Müzede temsili olarak oluşturulan Kars Garı'ndan hareket eden maket Doğu Ekspresi Treni, gerçek Doğu Ekspresi Treni'nde olduğu gibi temsili olarak Ankara Gazi Garı'na giderek yeniden Kars'a dönüyor.

Peynir yapımının canlandırıldığı müzede, Kars'taki peynirin serüvenini de canlandırmalı olarak ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Yörede üretilen peynirlerin yerli ve yabancı turistlere tanıtılması amacıyla kurulan müzenin giriş bölümüne ise yine temsili olarak onlarca gravyer peynir yerleştirildi.

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Türker Öksüz, Ankara, Ahır, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta tarihi Süvari Tabyası peynir müzesine dönüştürüldü - Son Dakika


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