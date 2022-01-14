Kars'ta tipide mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı - Son Dakika

Kars'ta tipide mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı

KARS Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 2 öğretmen, İl Özel İdaresi ekipler tarafından kurtarıldı.

Kars'ta kar yağışı sonrası etkili olan tipi ulaşıma imkan vermiyor. Tipiden dolayı yolda mahsur kalan 2 kadın öğretmenin imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.

Kars'ta merkeze bağlı Güdeli köyünde mahsur kalan 2 kadın öğretmen olduğu bilgisini alan İl Özel İdaresi ekipleri, hemen bölgeye intikal etti. Özel araçlarıyla yol kenarında yaklaşık 1 saat mahsur kalan öğretmenler, ekiplerin karı temizlemesiyle birlikte kaldıkları yerden kurtarıldı. Ekipler öğretmenlerden kendilerini takip ederek ana yola çıkmalarını istedi. Ana yola çıkan öğretmenler daha sonra evlerinin yolunu tuttu.

"Araçlarına zincir taktılar"

Kar yağışının ardından etkili olan tipi ulaşımını olumsuz etkiledi. Kentte köylerine gitmekte olan vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Araçlarına zincir takan vatandaşlar, Özel İdare ekiplerinin karları temizlemesiyle yollarına devam etti. Kentte kar yağışı ve tipiden dolayı 81 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Kapalı bulunan köy yollarında Özel İdare karla mücadele ekipleri çalışma yürütüyor.

"81 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor"

Kentte kar yağışı ve tipiden Merkeze bağlı 8, Akyaka'da 5, Arpaçay'da 12, Digor'da 11, Kağızman'da 12, Sarıkamış'ta 16, Selim'de 4 ve Susuz'da 13 olmak üzere toplam 81 köyün Kars ile bağlantısı kesildi. Kent ile bağlantısı kesilen yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürüyor.

Özel İdare ekiplerince yürütülen çalışmaları tipi olumsuz etkiliyor. Ekipler yolların açılması için birçok noktada çalışma yürütürken, etkili olan tipi çalışmaları olumsuz etkiliyor.