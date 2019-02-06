Son Dakika Haberleri: Kars'ta Trafik Kazası: 1 Ölü 3 Yaralı

Kars'ta Trafik Kazası: 1 Ölü 3 Yaralı

1 saat önce

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

Kars'ta Trafik Kazası: 1 Ölü 3 Yaralı, System.String[]
Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Kars'ın Arpaçay İlçesi'ne bağlı Kümbet Köyü yol ayrımında meydana geldi.

Çıldır istikametinden Kars istikametine seyir halinde otomobil, Kümbet Köyü yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Feci kazada otomobilde bulunan A.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kars'taki hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Feci kazada hayatını kaybeden A.Y.'nin cansız bedeni Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 3 kişinin kimlik bilgilerine ulaşılamadı. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:38 Kaynak: İHA

Arpaçay, Kars, 3. Sayfa
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