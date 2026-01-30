Kars'ta otomobilin çarptığı 72 yaşındaki kişi ağır yaralandı.
C.B. idaresindeki 36 ABK 618 plakalı otomobil, Ali Gaffar Okkan Bulvarı'ndan yolun karşısına geçmeye çalışan Arslan Uluçay'a çarptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Uluçay, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kars'ta Yaya Kazası: 72 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?