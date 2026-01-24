Kars\'ta Yoğun Kar Yağışı Manzaraları

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen köy ve menderesler dronla görüntülendi.
Kentte etkili olan yoğun kar yağışıyla Arpaçay ilçesine bağlı bazı köylerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.
Yoğun yağışla birlikte karla kaplanan köyler, güzel görüntü oluşturdu.
Karla kaplanan Okçuoğlu ve Tepecik köyleri arasında geçen menderesler karla kaplandı.
Akarsuların bazı bölümleri soğuk havanın etkisiyle dondu.
