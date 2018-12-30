Son Dakika Haberleri: Kars Valisi Türker Öksüz: "(Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki Telesiyej Arızası) Kısa Süreli Mekanik...

Kars Valisi Türker Öksüz: "(Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki Telesiyej Arızası) Kısa Süreli Mekanik...

34 dakika önce

Kars Valisi Türker Öksüz: "(Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki telesiyej arızası) Kısa süreli mekanik arıza oldu.

Kars Valisi Türker Öksüz:
Kars Valisi Türker Öksüz: "( Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki telesiyej arızası) Kısa süreli mekanik arıza oldu. Arıza giderildi. Şu anda hiçbir problem yok, sağlık problemi olan yok."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:17 Kaynak: AA

Kars, Muammer Türker, Cıbıltepe Kayak Merkezi, Güncel
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