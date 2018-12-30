Kars Valisi Türker Öksüz: "(Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki Telesiyej Arızası) Kısa Süreli Mekanik...
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Kars Valisi Türker Öksüz: "(Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki telesiyej arızası) Kısa süreli mekanik arıza oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:17 Kaynak: AA
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