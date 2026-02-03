Kars ve Ardahan'da Hava Koşulları Ulaşımı Aksatıyor

Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kars'ta etkisini artıran kar ve yoğun tipi, ulaşımı aksatıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars ile bağlantı kuran Ardahan-Kars kara yolu araç geçişine kapatıldı.
Ekipler, yolun ulaşıma açılması için tipinin etkisini yitirmesini bekliyor.
Ardahan'da da tipinin etkisini artırdığı Karadeniz bağlantılı Ardahan-Şavşat kara yolu, tırların geçişine kapatıldı.
